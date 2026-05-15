Palmeiras x Cruzeiro: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Cruzeiro medem forças pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Onde assistir ao vivo?

TV: SporTV (rede fechada) e Premiere (pay-per-view)

SporTV (rede fechada) e Premiere (pay-per-view) Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Palmeiras e Cruzeiro chegam ao confronto com moral após se classificarem às oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão atropelou o Jacuipense ao golear por 7 a 1 no agregado, enquanto a Raposa eliminou o Goiás com 3 a 2 no agregado.

Já no Brasileirão, os times vivem momentos distintos. O Palmeiras é o líder da Série A, com 34 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o Flamengo. O Verdão defende uma invencibilidade de 16 jogos entre todas as competições.

Do outro lado, o Cruzeiro conseguiu se reabilitar e deixar a zona de rebaixamento, mas ainda figura no meio da tabela. O clube mineiro aparece no 11º posto, com 19 pontos, e não perde há três jogos entre todos os torneios.

Arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro