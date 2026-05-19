Palmeiras x Cerro Porteño: veja onde assistir ao jogo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam em compromisso da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o duelo decisivo às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), GE TV (YouTube) e Globo (TV aberta).

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Como chega o Palmeiras?

Na Libertadores, o Palmeiras o Grupo F, com oito pontos, e tem um ponto de vantagem sobre o Cerro Porteño. Caso vença, o Verdão garante a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecipação.

Já no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Abel Ferreira também aparece no primeiro lugar, com 35 pontos - cinco a mais que o vice-líder Flamengo. Na próximo rodada, as equipes protagonizarão um confronto direto na luta pela ponta da tabela.

Como chega o Cerro?

Por sua vez, o Cerro Porteño vive sequência negativa no Campeonato Paraguaio. Desde a última vitória, em 4 de abril, empatou quatro jogos e perdeu dois. No entanto, figura no segundo lugar da tabela, com 39 pontos - cinco a menos que o líder Libertad.

Na Libertadores, também é o vice-líder. Os paraguaios estão atrás do Palmeiras com a diferença de apenas um ponto (7 contra 8). Pela competição, tem duas vitórias, um empate e uma derrota.

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Ficha técnica

Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada Libertadores)

Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira) às 21h30

Local: Allianz Parque, em São Paulo