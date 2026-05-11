Palmeiras x Avaí: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Avaí, na Arena Crefisa, em Barueri (SP). O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.
Onde assistir?
- Streaming: TV Palmeiras (grátis).
Situação na tabela
Palmeiras - 24 pontos em 10 jogos - 1º lugar
Avaí - 7 pontos em 10 jogos - 19º lugar
Prováveis escalações
Palmeiras: Kauan Lima; Luis Saboia, João Paulo, Koné, Coutinho, André Lucas, Felipe Teresa, Guilherme, Heittor, Eduardo e Riquelme Fillipi
Técnico: Allan Barcellos
Avaí: Joaquim; Diego, Eduardo Gonçalves, Ryan e Lucas Gabriel; Vini, Miguel, Cauã e Caio Brazil; Kauã Gabriel e Kevin
Técnico: Ramon Cardoso
Arbitragem
- Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)
- Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
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