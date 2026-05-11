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Palmeiras x Avaí: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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(Foto: Rafael Assunção)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 20:00

A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Avaí, na Arena Crefisa, em Barueri (SP). O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir?

  • Streaming: TV Palmeiras (grátis).

Situação na tabela

Palmeiras - 24 pontos em 10 jogos - 1º lugar

Avaí - 7 pontos em 10 jogos - 19º lugar

Prováveis escalações

Palmeiras: Kauan Lima; Luis Saboia, João Paulo, Koné, Coutinho, André Lucas, Felipe Teresa, Guilherme, Heittor, Eduardo e Riquelme Fillipi
Técnico: Allan Barcellos

Avaí: Joaquim; Diego, Eduardo Gonçalves, Ryan e Lucas Gabriel; Vini, Miguel, Cauã e Caio Brazil; Kauã Gabriel e Kevin
Técnico: Ramon Cardoso

Arbitragem

  • Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)
  • Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

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