Palmeiras volta de parada com ótimo retrospecto diante de adversários de julho

Após a pausa da Copa América, o Palmeiras volta com tudo na temporada com uma sequência dura e importante de jogos em todas as competições que disputa. Os adversários do mês de julho são Internacional, São Paulo, Ceará, Godoy Cruz e Vasco, e a boa notícia – além do desempenho da equipe na temporada – é que a última vez que o alviverde perdeu diante desses clubes foi apenas em 2017.

A última derrota para uma dessas equipes foi diante do São Paulo, no dia 27 de maio de 2017, pelo Campeonato Brasileiro, quando o tricolor paulista venceu por 2 a 0 com gols de Pratto e Luiz Araujo. Desde então, foram sete partidas, com cinco vitórias e dois empates (esses dois válidos pelo Paulista, quando o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis na semifinal).

Antes disso, porém, o Vasco só foi vencer o Palmeiras no longínquo ano de 2015, no dia 8 de novembro, também pelo Brasileirão, quando Rafael Silva dos Santos e Nenê marcaram na vitória por 2 a 0 na casa do clube paulista. Foi nesse mesmo ano que o Internacional, próximo adversário do time comandado por Felipão, venceu o Verdão pela última vez: dois meses antes, em 9 de setembro de 2015, também pelo campeonato nacional, mas por 1 a 0, com gol de Nilton.

Já o Ceará, adversário do Palmeiras no dia 20 de julho, só venceu a equipe em uma oportunidade em sua história, no dia 26 de junho de 2011, por 2 a 0, com gols de Washington e Tiago Humberto, pelo Brasileirão. Para finalizar essa sequência de julho, o Godoy Cruz será um adversário inédito para o Palmeiras.

As duas equipes jamais se enfrentaram anteriormente por qualquer competição, mas é válido lembrar que, contra argentinos, o Palmeiras já entrou em campo em 93 ocasiões, com 43 vitórias, 26 empates e 24 derrotas (na Libertadores são 29 partidas, com 11 vitórias, dez empates e oito derrotas).

Confira o calendário do Palmeiras no mês de julho:

10/07 – Palmeiras x Internacional – Copa do Brasil (Allianz Parque)

13/07 – São Paulo x Palmeiras – Brasileirão (Morumbi)

17/07 – Internacional x Palmeiras – Copa do Brasil (Beira-Rio)

20/07 – Ceará x Palmeiras – Brasileirão (Arena Castelão)

23/07 – Godoy Cruz x Palmeiras – Libertadores (Estádio Malvinas Argentinas)

27/07 – Palmeiras x Vasco – Brasileirão (Allianz Parque)

30/07 – Palmeiras x Godoy Cruz – Libertadores (Allianz Parque)

Um fato curioso, porém, é o primeiro compromisso depois desse mês cheio de pedreiras mas bom retrospecto: o clássico diante do Corinthians, na Arena Corinthians, no dia 4 de agosto. O Palmeiras, que vem de 15 jogos de invencibilidade, perdeu apenas duas vezes nesta temporada: para o San Lorenzo, em abril, e justamente contra o Corinthians, em fevereiro, dentro de casa.