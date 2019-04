Palmeiras volta aos treinos sem Goulart em semana de Libertadores

A segunda-feira no Palmeiras foi de retorno aos treinos depois da folga no domingo. Com o final do Campeonato Paulista, o Brasileiro pede passagem e o time já estreia no próximo domingo, no Allianz, diante do Fortaleza de Rogério Ceni. Mas antes, o Alviverde volta a campo na quinta-feira, pela Libertadores, em jogo que vale sua classificação para as oitavas de final da competição.

Depois de duas semanas livres, com tempo para melhorar o condicionamento físico dos jogadores e agora com as atenções voltadas na viagem para o Peru, onde encara o Melgar, às 23h (de Brasília) da quinta, o time voltou aos treinos na Academia de Futebol com mais uma atividade fechada aos jornalistas, como de costume. Durante o pouco tempo de aquecimento, os jogadores faziam a roda de bobo em um clima descontraído.

Nesses minutos iniciais, no entanto, foi possível notar a ausência de Ricardo Goulart, que vinha participando dos treinamentos até semana passada. Quem também não esteve presente, como o esperado, foi William, que segue se recuperando da cirurgia, apesar de já ter aparecido em treinamentos específicos, sem bola.

A novidade desta segunda foi o retorno de Guerra, que estava no departamento médico até então e deve voltar a ficar à disposição de Felipão. No entanto, o camisa 18 ainda não atuou na temporada, ou seja, o venezuelano inicialmente deve ser opção apenas para jogos do Brasileirão. Quem também está de volta é Carlos Eduardo, um mês após um entorse no tornozelo.

O Alviverde não joga uma partida oficial desde o dia 10 de abril, quando venceu em casa o Júnior Barranquilla. Rumo ao Peru, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras viaja nesta terça-feira, pela tarde, mas antes, ainda finalizará a preparação em solo brasileiro, com um treinamento ainda de manhã.

*Especial para Gazeta Esportiva