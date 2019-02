Palmeiras volta ao Pacaembu e Victor Luis relembra primeiro gol pelo Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Bragantino na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece no estádio municipal por conta de um show de Ed Sheeran no Allianz Parque. A notícia pode ser ruim para a maioria dos palmeirenses, mas traz boas recordações para Victor Luis.

“Para mim o Pacaembu com certeza é um estádio especial porque foi onde eu marquei meus dois primeiros gols com a camisa do Palmeiras. Fui muito feliz naquele estádio. Claro que gostaria de ter marcado no antigo Palestra, no profissional. Acabou sendo no Pacaembu, mas a emoção não foi diferente por fazer um gol com a camisa do Palmeiras, um clube onde eu sempre fui torcer na arquibancada. Então foi muito marcante para mim”, afirmou o lateral.

“A bola saiu da lateral direita, passou pelo Wesley e ele fez o passe para mim de primeira. Naquele momento só veio a voz do meu pai, que sempre me cobra: “No mínimo dois ou três chutes por jogo, você precisa aperfeiçoar isso”. Naquele momento eu lembrei da voz dele e pude finalizar e concluir em gol. A felicidade foi extrema e vi o Pacaembu explodir, apesar do momento difícil que vivámos em 2014”, completou.

Após os primeiros gols no Pacaembu, Victor Luis demorou para voltar a balançar as redes pelo time do coração. Ele foi emprestado para Ceará e Botafogo, passou três anos longe do Verdão e retornou em 2018. E na campanha do decacampeonato brasileiro do ano passado, foi dele o tento da vitória por 3 a 2 sobre o Santos, no Allianz Parque. A camisa usada na ocasião não virou relíquia, mas o caso da primeira bola na rede é diferente.

“Essa semana mandei um fazer um quadro com a camisa azul que eu usei quando marquei esse primeiro gol como profissional no Palmeiras, contra a Fiorentina. Foi muito marcante para mim, para minha careira e minha vida”, finalizou.