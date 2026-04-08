Palmeiras vira nos acréscimos sobre o Bragantino e mantém liderança do Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 3 a 2, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, na Arena Barueri. O gol da vitória alviverde foi marcado somente nos acréscimos da segunda etapa.
Além da vitória do Palmeiras, Santos e São Paulo também venceram nesta quarta-feira. O Alvinegro Praiano bateu o Criciúma por 2 a 0, no CT Rei Pelé, enquanto o São Paulo ganhou do Fluminense por 1 a 0, em Cotia.
Como foi o jogo?
O Red Bull Bragantino abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Em grande contra-ataque, Gabriel Lopes bateu na saída do goleiro e balançou as redes. Aos 24, a equipe do interior paulista ampliou: após passe de Gabriel Lopes, Lima arriscou de fora da área e marcou o segundo dos visitantes.
O Palmeiras só melhorou na partida na reta final da etapa complementar. Aos 36 minutos, após passe de Vinicius, Felipe Teresa bateu cruzado e diminuiu. Aos 48, o Verdão empatou: João Gabriel cruzou e Luccas Ramon cabeceou para marcar. Cinco minutos depois, o Alviverde completou a vitória. Em falta próxima ao gol, Felipe Teresa bateu direto e fez o terceiro gol do Palmeiras.
Veja outros resultados do Brasileirão sub-20 desta quarta-feira:
- Santos 2 x 0 Criciúma
- São Paulo 1 x 0 Fluminense
- Athletico-PR 4 x 3 Grêmio
- Bahia 4 x 0 Avaí
- Cruzeiro 3 x 0 Cuiabá
- Flamengo 1 x 1 Fortaleza
- Juventude 1 x 3 América-MG.
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