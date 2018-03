Palmeiras vende mais ingressos antecipadamente do que público do Santos na ida

Nesta terça-feira, o Palmeiras terá apoio maciço de sua torcida no Pacaembu para chegar à final do Campeonato Paulista. Em duelo contra o Santos pela volta da semifinal do Estadual, o número de ingressos vendidos antecipadamente pelo Verdão já supera de longe o confronto de ida.

Como de costume nos clássicos paulistas, duelo será com torcida única. Até o horário em que esta matéria foi escrita, o Verdão já havia vendido 28 mil ingressos antecipadamente. A expectativa é de 35 mil pessoas nesta terça-feira. No jogo de ida, foram 19.546 santistas.

Para este confronto, o Alviverde decidiu reduzir os preços dos ingressos, que vão de R$ 40 a R$ 180. Os valores são bastante inferiores em comparação aos da partida contra o Alianza Lima, no dia 3 de abril, na estreia em casa do Verdão na Libertadores, em que a entrada mais barata custa R$ 180.

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu apenas com torcida alviverde presente. Para o duelo, o Verdão deverá repetir sua escalação e tem apenas Marcos Rocha como dúvida. Se o lateral não puder atuar, será substituído por Tchê Tchê.