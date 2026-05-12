Palmeiras vence o Avaí e amplia vantagem na liderança do Brasileiro sub-20

O Palmeiras venceu o Avaí por 3 a 0 na tarde desta terça-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Heittor, Felipe Teresa e Victor Gabriel anotaram os gols do duelo que aconteceu na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP). João Gabriel foi autor de duas assistências.

Para esta partida, o técnico Allan Barcellos não contou com Erick Belé e Riquelme Fillippi, que viajaram com a delegação do time principal para a disputa do duelo contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras segue invicto no torneio e se mantém na liderança, com 27 pontos. O time alviverde tem oito vitórias e três empates. Do outro lado, o Avaí segeu na 19ª colocação, com apenas sete pontos conquistados.

O Verdão abriu cinco pontos de vantagem para o vice-líder Vasco, que enfrenta o Fluminense nesta rodada.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪ PALMEIRAS 3 x 0 AVAÍ 🔵⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (3ª rodada)

🏟️ Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Heittor, aos 32' do 1°T (Palmeiras)

⚽ Felipe Teresa, aos 23' do 2°T (Palmeiras)

⚽ Victor Gabriel, aos 26' do 2°T (Palmeiras)

Como foi o jogo?

O Palmeiras começou bem o primeiro tempo e teve chance de abrir o placar por volta dos 15 minutos, em chances claras de Eduardo e Felipe Teresa, que pararam no goleiro. As Crias da Academia finalmente saíram em vantagem aos 30 minutos. João Gabriel foi acionado na velocidade pela direita e cruzou na área, encontrando Heittor. O atacante aproveitou a chance, finalizou e colocou o Verdão em vantagem.

Felipe Teresa ampliou o placar aos 23 minutos do segundo tempo, em jogada semelhante à do primeiro gol. Garçom do jogo, João Gabriel recebeu pela direita e serviu Felipe Teresa, que avançou no campo de ataque, invadiu a área e, com espaço, bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Cerca de três minutos depois, Felipe Teresa lançou a bola pelo alto, encontrando Victor Gabriel, que cabeceou de frente para o gol para fechar o placar.

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Vitória

Competição: Brasileiro sub-20 (12ª rodada)

Data e hora: 16 de maio de 2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

Avaí

Jogo: Grêmio x Avaí

Competição: Brasileiro sub-20 (12ª rodada)

Data e hora: 16 de maio de 2026 (sábado), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS)