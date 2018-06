Palmeiras vence Altinordu-TUR e está na final do Mundial Sub-17

O Palmeiras está na final do Mundial Sub-17. Nesta segunda-feira, o Verdão enfrentou o Altinordu, da Turquia, e venceu por 2 a 0 em jogo equilibrado. Ambos os gols do jogo foram no segundo tempo e de Gabriel Veron, de apenas 15 anos, artilheiro do campeonato.

Na grande final, o Palmeiras enfrenta o Real Madrid, que venceu o Atlético de Madrid em clássico espanhol pela outra semifinal também nesta segunda-feira. Os merengues abriram no placar no início do segundo tempo, sofreram o empate pouco depois, mas terminaram à partida com vitória por 2 a 1. A partida decisiva será às 13 horas (de Brasília) desta quarta-feira.

No primeiro tempo, ambas as equipes tiveram suas chances, mas não conseguiram abrir o placar. O Palmeiras teve mais posse de bola e volume de jogo, enquanto o Altinordu apostava na velocidade de seu ataque e parava no goleiro Lucas Bergantin, que fez boa partida.

Após o intervalo, o Verdão precisou de apenas cinco minutos para inaugurar o placar com o atacante Gabriel Veron. O camisa 11 palestrino aproveitou um vacilo da defesa e tocou por cima do goleiro, marcando um belo gol. Já aos 36 minutos, o artilheiro do torneio marcou seu segundo gol na partida, oitavo na competição, para fechar o placar em 2 a 0.

O Palmeiras conhece bem seu adversário na final do Mundial. O Real Madrid foi o adversário palestrino na final do torneio em 2016, que terminou com vitória merengue nos pênaltis.