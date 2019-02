Palmeiras usa renovação de Bruno Henrique para valorizar e defender Avanti

O Palmeiras aproveitou a renovação de contrato de Bruno Henrique até o final de 2023 para valorizar o Avanti. O programa de sócios-torcedores do Verdão passa por duras críticas nesta temporada, bem como o preço dos ingressos praticados no Allianz Parque.

“Novamente o Avanti foi decisivo para consolidarmos mais uma permanência de um jogador fundamental no elenco. A contribuição do torcedor palmeirense deixa o clube cada vez mais forte e competitivo em todas as frentes”, afirmou o presidente Mauricio Galiotte.

Mais cedo, o Palmeiras divulgou comunicado oficial argumentando contra as reclamações de parte dos torcedores. Segundo a equipe, para analisar o valor dos bilhetes, é necessário ter em mente o plano de sócios-torcedor.

No entender do clube, o ingresso mais popular da Arena palestrina é de R$ 48,33. Para chegar no valor, a conta considerada toma como base o Plano Ouro do Avanti, em que o associado paga R$144,99 por mês e tem direito a 100% de desconto nos ingressos para o Setor Gol Norte, considerando que o clube faça três jogos em casa e este torcedor compareça em todos.

O comunicado oficial do Palmeiras leva em consideração críticas realizadas pela torcida organizada Mancha Alviverde, bem como o movimento Ocupa Palestra. Ambos exigem readequações nos valores, o que não deve acontecer, e os torcedores tem protestado antes e depois dos jogos com gritos de repúdio aos preços.