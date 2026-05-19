Palmeiras faz treino tático e ajusta detalhes para enfrentar o Cerro Porteño; veja provável escalação

O Palmeiras fez mais um treino na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e ajustou detalhes para o duelo contra o Cerro Porteño-PAR, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Abel Ferreira, como de costume, ainda promoverá uma atividade final na manhã de quarta-feira, horas antes do compromisso contra os paraguaios.

Takes da manhã de trabalho por aqui! 👊🐷 pic.twitter.com/Mhgql49Iu7 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 19, 2026

Como foi o treino?

O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática e, ao final, os jogadores disputaram um recreativo. O lateral esquerdo Piquerez, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, realizou um trabalho com bola à parte junto a jovens das categorias de base.

O lateral, porém, segue como desfalque no Verdão, assim como Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito). No último compromisso, Abel Ferreira ainda perdeu Felipe Anderson (lesão muscular na coxa esquerda) e Ramón Sosa (lesão no tornozelo esquerdo).

Por outro lado, para essa partida, o Palmeiras terá o reforço de Allan, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

🟢⚪ Provável escalação

Um provável time do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López.

Situação do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras é o líder do Grupo F, com oito pontos conquistados, um a mais que o Cerro Porteño. O Sporting Cristal-PER tem seis e o Junior Barranquilla-COL tem um, ocupando o terceiro e quarto lugar, respectivamente. Sendo assim, uma vitória garante a classificação do Verdão às oitavas de final.

Detalhes do jogo

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño

Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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