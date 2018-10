Palmeiras treina sem laterais direitos, mas com reforços da base no CT do Flu

Luiz Felipe Scolari comandou nesta sexta-feira o único treino em que pôde ajustar a equipe do Palmeiras que enfrenta o Flamengo, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em atividade fechada para a imprensa no CT do Fluminense, o Verdão ensaiou a formação que deve encarar o Rubro-Negro.

Felipão tem problemas para definir a equipe titular para este sábado, em especial na lateral-direita. Mayke está suspenso, enquanto Jean e Marcos Rocha estão machucados, o que fará com que o treinador precise improvisar na posição.

Além do trio, Lucas Lima, Deyverson e Bruno Henrique também estão fora pelo acúmulo de cartões amarelos. Estes, inclusive, nem estão no Rio de Janeiro voltaram de Buenos Aires direto para a capital paulista.

Em meio aos desfalques, Felipão teve os reforços dos campeões brasileiros sub-20. O lateral-esquerdo Luan Cândido, o volante Gabriel Furtado e o atacante Papagaio, campeões nesta quarta-feira, se juntaram ao plantel no RJ.

Papagaio bateu recorde de gols no Brasileiro sub-20, balançando as redes 12 vezes. Começou a final contra o Vitória dessa quinta-feira na reserva exatamente porque se juntaria ao elenco profissional. O garoto de 20 anos de idade tem treinado com frequência na Academia de Futebol e desta vez irá preencher a lacuna deixada por Deyverson, suspenso.

Gabriel Furtado também tem treinado no time principal desde o ano passado e Luan Cândido, autor de três gols no triunfo por 5 a 2 sobre o Vitória na final do Brasileiro sub-20, já ficou no banco de reservas com Felipão, na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi, no último dia 6.