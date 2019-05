Palmeiras treina sem Gómez e outros dois jogadores na Academia

O Palmeiras teve três desfalques no treino desta terça-feira, na Academia de Futebol. Já com a presença dos atletas que venceram o Botafogo no último sábado, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Luan foram baixas.

O paraguaio fez apenas atividades na parte interna do centro de treinamento palestrino. Ele vive impasse quanto à sua data de liberação para defender o Paraguai na Copa América – o que pode ocorrer nesta sexta, ou na próxima segunda-feira.

Luan, por sua vez, passa por cuidados especiais após uma sobrecarga muscular no adutor da perna direita. O atleta não teve rotura ou lesão no local e, apesar de o Núcleo de Saúde e Performance do clube não estipular um prazo de retorno, existe a possibilidade de o defensor retornar ainda neste final de semana, contra a Chapecoense.

Por fim, Raphael Veiga também não treinou no gramado com os companheiros. O meia é outro com uma lesão no músculo adutor da perna direita. Ao lado do campo, ele apenas acompanhou parte da movimentação dos companheiros.

O Palmeiras enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Palmeiras venceu pelo placar mínimo, em São Luís. Uma provável formação para o jogo no Allianz Parque tem Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.