Palmeiras treina e define seus 30 inscritos na Copa Libertadores

O Palmeiras já definiu seus 30 inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na relação, apenas o lateral Jean, o atacante Artur e três revelações das categorias de base – Luan Cândido, Fernando e Papagaio – do clube não foram inscritos.

Jean é um dos três atletas do Palmeiras que está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O volante e lateral se recupera de cirurgia no joelho direito realizada no início do ano, e que tem previsão de recuperação de quatro meses.

Além de Jean (que será usada por Marcos Rocha na Libertadores), Deyverson e Artur também estão em recuperação de procedimentos cirúrgicos. O jovem passou por cirurgia no tornozelo na metade de fevereiro e será baixa num total de oito a dez semanas, enquanto o centroavante, único do trio que integra a lista, teve uma fissura em um osso do pé direito e deve retornar no final do mês de março.

Antes da divulgação da lista, a imprensa teve acesso ao aquecimento dos jogadores na Academia de Futebol. Apesar dos poucos minutos, foi possível notar a ausência de Edu Dracena, que na segunda-feira, deixou o treino mais cedo por conta de dores no quadril. O defensor foi inscrito, mas é dúvida para a viagem desta terça-feira rumo à Colômbia, onde o Verdão estreia contra o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília).

Para as oitavas de final, até cinco dos 30 nomes podem ser substituídos. Nas quartas e na semifinal, é permitido fazer até duas substituições.

Confira os 30 inscritos do Maior Campeão do Brasil:

1 – Fernando Prass

2 – Marcos Rocha

3 – Edu Dracena

4 – Juninho

5 – Thiago Santos

6 – Diogo Barbosa

7 – Dudu

8 – Tchê Tchê

9 – Borja

10 – Moisés

11 – Keno

12 – Mayke

13 – Luan

14 – Gustavo Scarpa

15 – Michel Bastos

16 – Deyverson

17 – Fabiano

18 – Guerra

19 – Bruno Henrique

20 – Lucas Lima

21 – Weverton

22 – Jailson

23 – Thiago Martins

24 – Emerson Santos

25 – Antônio Carlos

26 – Victor Luis

27 – Pedrão

28 – Hyoran

29 – Willian

30 – Felipe Melo