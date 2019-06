Palmeiras inicia treino com três desfalques para o próximo jogo

O Palmeiras teve três baixas no início do treinamento desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Na véspera do duelo contra o Avaí, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique, Willian e Mayke não trabalharam com o elenco enquanto os jornalistas estiveram presentes.

A imprensa tem acesso apenas aos primeiros dez minutos do aquecimento dos atletas no Centro de Treinamento alviverde. Assim, não é possível definir se o trio participou de partes posteriores das atividades. A informação, porém, é de que após a saída da imprensa, o volante foi a campo junto dos demais companheiros.

Dos três atletas, apenas Bruno Henrique seria titular contra o Avaí. Se o camisa 19 não tiver condições de jogo, a tendência é que Moisés o substitua na função. Contra o Athletico, Bruno Henrique foi substituído no intervalo sob a alegação de problemas estomacais.

Já o zagueiro Luan trabalhou normalmente com os companheiros pelo segundo dia consecutivo e, recuperado de uma sobrecarga muscular no adutor da perna direita, poderá ser novidade. Outras dúvidas na formação são Felipe Melo, Zé Rafael e Deyverson, pendurados. Como o primeiro duelo pós Copa América será contra o São Paulo, o trio pode ser poupado.

Palmeiras e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão. Um provável Verdão para o duelo tem Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Luan), Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Moisés (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael (Gustavo Scarpa) e Deyverson (Arthur Cabral).