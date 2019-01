Palmeiras treina com 23 atletas e Felipão dá indícios dos inscritos para o Paulistão

A imprensa teve acesso a apenas dez minutos do treino da tarde do Palmeiras na Academia de Futebol nesta quarta-feira. O período, no entanto, foi suficiente para notar um possível indício de Luiz Felipe Scolari sobre a lista que o treinador pretende inscrever no Campeonato Paulista.

O torneio estadual permite a inscrição de apenas 26 jogadores (sendo três goleiros). Após o jogo-treino desta manhã, contra o Audax, 21 atletas de linha estiveram no gramado, além dos goleiros Weverton e Fernando Prass (Jailson fez apenas recuperação física).

O grupo teve Marcos Rocha, Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Juninho, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Victor Luís, Felipe Melo, Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés, Lucas Lima, Raphael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Felipe Pires, Carlos Eduardo, Deyverson, Borja e Dudu.

As ausências, portanto, além dos lesionados Ricardo Goulart e Willian, foram Jean, Fabiano, Edu Dracena, Nico Freire, Matheus Fernandes, Guerra, Erik, Hyoran, Arthur Cabral e Yan. Lembrando que Yan entra no grupo na lista de atletas das categorias de base.

Como Goulart está em fase final de recuperação e pode fazer sua estreia até mesmo no mês de fevereiro, a tendência é que Felipão selecione apenas 22 atletas de linha. Sendo assim, o grupo no gramado poderia indicar quase a totalidade dos nomes.

O atual elenco palestrino conta com 36 nomes. Scolari já deixou claro que pretende trabalhar com no máximo 30 nomes (sendo 31, contando a presença de Willian). Do grupo que se reapresentou para a pré-temporada, Allione, Vitinho, Erik e Pedrão já saíram.