Palmeiras terá início de temporada agitado, com Copa Flórida, Paulistão e Choque-Rei

O início de temporada será agitado para o Palmeiras. De treinador novo, nos Estados Unidos, com a disputa da Copa Flórida, o Verdão dará início a uma sequência de cinco jogos em quinze dias.

A estreia do time de Vanderlei Luxemburgo em 2020 está marcada para a próxima quarta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela primeira rodada do torneio amistoso americano. Três dias depois, a equipe volta a campo, se despedindo da disputa de pré-temporada, diante da equipe local, o New York City.

Retornando ao Brasil, o Palmeiras terá um breve período de descanso, devido ao início do Campeonato Paulista. Na quarta-feira da semana que vem, o Alviverde terá sua estreia oficial na temporada, diante do Ituano, em Itu, pela primeira rodada do estadual. Novamente sem muito tempo para repouso e treinamento, um clássico contra o São Paulo, pela segunda partida do Paulistão, no dia 26. Fechando o agitado mês de janeiro, o elenco palmeirense pega o Oeste, novamente em casa, três dias após o Choque-Rei.

Luxemburgo terá de utilizar a competição na Flórida para testar o máximo de formações possíveis, afim de encontrar a escalação ideal para a disputa das outras quatro competições marcadas no calendário, com pressão de título. Em 2020, o Palmeiras disputará o Paulistão, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.