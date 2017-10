Palmeiras tem sete mudanças em relação à última vitória contra o Santos

No dia 19 de março, Palmeiras e Santos fizeram o primeiro clássico entre as equipes em 2017. Na Vila Belmiro, o Verdão perdia por 1 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo, quando Jean e Willian anotaram os tentos da virada espetacular do Palestra, o último triunfo contra o rival.

De lá para cá, muita coisa mudou. Em relação ao time que entrou em campo na Baixada, seis atletas não estarão entre os titulares neste sábado, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália. Além disso, técnico Eduardo Baptista, então comandante palmeirense, foi substituído por Cuca.

Outra mudança primordial está no palco do confronto. Neste sábado, o Verdão terá o apoio de sua torcida, que já comprou 32 mil ingressos antecipadamente para o confronto.

“Jogar em casa é sempre bom. Você conhece os caminhos da sua casa. Não dá para dizer que o time conhece o gramado porque ele é novo, né? (risos). Mas você sabe o que tem que fazer. A força que vem da arquibancada na nossa casa é muito grande, nos incentiva. A gente pede que o torcedor continue com esse incentivo”, comentou Cuca.

Finalizado o replantio do gramado, retirado para uma série de shows na casa alviverde, o time de Cuca voltará à sua casa após pouco mais de um mês. No procedimento, que custa cerca de R$ 300 mil à WTorre, administradora do estádio, e foi inspirado na Amsterdam Arena, do Ajax, na Holanda, todo o piso é retirado e substituído por um tapete natural – mantido em uma fazenda na cidade de Tremembé, interior de São Paulo. Assim, as extensas placas de grama permanecem presas após o um rolo passar sobre as mesmas.