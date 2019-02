Palmeiras tem faturamento recorde e COF aprova contas no clube

O balanço do Palmeiras da temporada 2018 foi aprovado na noite desta segunda-feira. Foi o maior faturamento da história do clube, alcançando R$ 688,5 milhões, com superávit de R$ 30,7 milhões.

Os números, que ainda apontaram um patrimônio líquido de R$ 59,6 milhões, foram aprovados por unanimidade pelo COF (Conselho de Orientação Fiscal). Os dados agora serão debatidos e votados no Conselho Deliberativo, que tem autonomia para aprovar ou não o desempenho financeiro do clube do ano passado.

Para atender determinação da Receita Federal, os valores injetados pela Crefisa/FAM no Palmeiras além da cota anual, antes registrados como receita de marketing, passaram a ser tratados em formato de empréstimo. Portanto, o clube precisa ressarcir a parceira em cerca de R$ 120 milhões.

O fato resultou em problemas na gestão anterior de Mauricio Galiotte, em 2018, para aprovar os balancetes financeiros mensais do clube. O COF entendeu que o valor se tratava de um empréstimo do clube com a patrocinadora e argumentavam que o Órgão precisava autorizar um empréstimo com valor superior a 10% da receita do clube.

A direção alviverde, por sua vez, defende que os atletas são ativos do clube e, portanto, o prejuízo está controlado, apesar dos juros mensais. Assim, quando os atletas forem negociados, o dinheiro seria devolvido.

No ano passado, Maurício Galiotte foi reeleito para mais três anos no comando do Palmeiras. O segundo e último mandato se encerra no fim de 2021. A tendência é que Leila Pereira, dona da Crefisa, seja a candidatada da situação nas próximas eleições.