Palmeiras tem 100% de aproveitamento em casa pelo Brasileirão

O Palmeiras mantém uma campanha perfeita como mandante no Campeonato Brasileiro. Após seis partidas disputadas em casa, o time alviverde soma seis vitórias e segue com 100% de aproveitamento diante da torcida.

A sequência começou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Vitória, no dia 4 de fevereiro. Depois, o Verdão venceu o Fluminense por 2 a 1, em 25 de fevereiro, consolidando o bom início dentro de casa. Em ambos os jogos o time atuou em sua segunda casa, a Arena Barueri, enquanto aguardava a manutenção do gramado do Allianz Parque.

Na sequência, já no Allianz e com sintético renovado, o time manteve a regularidade e conquistou mais três vitórias apertadas: 1 a 0 contra o Mirassol, 2 a 1 sobre o Botafogo e 2 a 1 diante do Grêmio.

Atividades retomadas na Academia de Futebol após mais uma vitória no @Brasileirao! 💪💚 ➤ https://t.co/Pf3Rzze3mP pic.twitter.com/mH4wyrPzcQ — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 20, 2026



O sexto triunfo veio na rodada do último final de semana, quando o Palmeiras bateu o Athletico-PR por 1 a 0, com gol solitário do zagueiro Gustavo Gómez, mantendo o retrospecto perfeito como mandante na competição nacional de pontos corridos.

Com a campanha, o Palmeiras se consolida como o melhor mandante do campeonato, transformando sua casa em um trunfo importante na briga pelo topo da tabela. O segundo clube mais forte em casa é o Athletico-PR, com cinco vitórias e uma derrota.

Virada de chave

O Palmeiras vem embalado por vitórias na Libertadores e no Brasileirão, mas agora volta o foco para Copa do Brasil. Pela estreia na competição nacional, o time alviverde recebe o Jacuipense, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h30 (de Brasília).

Para a partida, o Verdão terá uma novidade importante. O técnico Abel Ferreira, que cumpre suspensão de sete jogos devidos às expulsões contra Fluminense e São Paulo.

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