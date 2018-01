Palmeiras supera marca de R$ 200 milhões em renda na arena

Diante de 26.559 pagantes, o Palmeiras venceu o Red Bull por 2 a 1 na noite de quinta-feira, no Estádio Palestra Itália. No confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o clube alviverde superou a marca de R$ 200 milhões em receitas de bilheteria na arena.

Na partida contra o Red Bull, o Palmeiras arrecadou R$ 1.520.285,80. O clube disputou um total de 96 partidas desde a reinauguração do Estádio Palestra Itália, realizada em novembro de 2014. No total, a renda com bilheteria é de aproximadamente R$ 201 milhões.

Pelo acordo entre Palmeiras e WTorre, administradora do estádio, os valores resultantes da venda de ingressos para jogos ficam integralmente com o clube. Eduardo Rigotto, gerente geral da arena, celebrou a marca em comunicado enviado pela assessoria de imprensa da construtora.

“Essa marca é uma clara demonstração de como o Allianz Parque mudou a vida do Palmeiras, sendo uma importante fonte de receita e tornando o clube uma instituição cada vez mais forte. Hoje ninguém mais tem dúvida de que esse é o melhor acordo do futebol brasileiro”, afirmou.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Pela quarta rodada do torneio estadual, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.