Palmeiras sub-20 vence em Itaquera antes de duelo no profissional

Corinthians e Palmeiras aparecem como principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro nos profissionais e, inclusive, farão confronto direto na próxima semana, em Itaquera. Nas categorias de base, a disputa já começou. Neste domingo, na partida de ida das quartas de final do Paulista sub-20, o Verdão levou a melhor, marcando 1 a 0 na casa dos rivais.

Com portões abertos no estádio corintiano, os alviverdes fizeram valer a melhor campanha na competição até o momento. O gol foi marcado pelo zagueiro Pedrão, aos 14 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio.

O triunfo deixa o Palmeiras em situação confortável para chegar à semifinal. Por levar vantagem nos critérios de desempate, com melhor campanha no Paulista até o momento, os comandados de Wesley Carvalho podem até perder por um gol na volta.

A segunda partida entre os rivais será na sexta-feira, dia 3 de novembro, na Arena Barueri, com mando palmeirense. A entrada será gratuita, mas apenas torcedores do Verdão poderão comparecer ao estádio.