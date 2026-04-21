Palmeiras sub-19 participa de torneio internacional no Marrocos

O Palmeiras está no Marrocos para disputar o Mohamed VI International Tournament, competição Sub-19 realizada na cidade de Salé a partir desta quarta-feira. O torneio reúne equipes de todos os continentes.

O Verdão integra o Grupo D, ao lado de Fath Union (MAR), Hajduk Split (CRO) e Mônaco (FRA). Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de suas chaves, e os dois melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final. A partir daí, os confrontos eliminatórios são disputados em jogo único.

Apesar de a competição ser Sub-19, o Palmeiras viajou ao Marrocos sem atletas nascidos em 2007. O elenco é formado majoritariamente por jogadores nascidos em 2008, além do goleiro Basile (2009) e dos mais jovens Ruan Pablo (2010), zagueiro, e Matheus Gomes (2010), meio-campista.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Paralelamente à disputa do torneio internacional, o clube também segue no Campeonato Brasileiro Sub-20, competição na qual lidera a tabela. Nesta quarta-feira, a equipe palestrina enfrenta o Vasco, às 16h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri.

Veja os inscritos do Palmeiras

Goleiros: Luiz Fernando (08) e Basile (09)

Laterais: Fernando Gabriel (08), Heitor Guerra (08), Kauã Nunes (08) e Marcos Adriano (08)

Zagueiros: Enzo (08) e Ruan Pablo (10)

Meio-campistas: Tulio (08), Bernardo (08), Gabriel Tanaka (08), João Torres (08) e Matheus Gomes (10)

Atacantes: João Mendonça (08), Juan Gabriel (08), Luan (08), Lucas Gaúcho (08), Murilo Felpa (08) e Raphael (08)

Jogos do Palmeiras na competição

22/04 – 16h (de Brasília): Palmeiras x Mônaco (FRA)

23/04 – 08h (de Brasília): Palmeiras x Hajduk Split (CRO)

23/04 – 14h (de Brasília): Palmeiras x Fath Union (MAR)