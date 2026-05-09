Palmeiras sub-15 e 17 vencem Flamengo-SP pelo Campeonato Paulista

Neste sábado, os times Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras venceram o Flamengo-SP no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP), pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.
A equipe Sub-15 superou o rival por 2 a 1, com gols marcados por Kayky Correa e Guilherme Bressan. Enquanto isso, o Sub-17 bateu o mesmo adversário por 2 a 0, com tentos de Kaique Gabriel e João Conti.
As equipes de base do Verdão integram o Grupo 11 do Estadual, ao lado de ECUS, Flamengo-SP, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano e União Mogi. Na primeira fase, os confrontos das categorias acontecem de forma conjunta, com as Crias da Academia encarando o mesmo rival na rodada.
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Próximo jogo do sub-15
Jogo: Palmeiras x União Suzano (4ª rodada do Paulista)
Data e horário: 16 de maio de 2026 (domingo) às 11h
Local: Academia de Futebol 2
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Data e horário: 16 de maio de 2026 (domingo) às 11h
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