Palmeiras: Sosa sofre lesão ligamentar, e Felipe Anderson tem problema muscular

O Palmeiras tem novas baixas no elenco para os próximos compromissos. Neste domingo, o Verdão se reapresentou após empate com o Cruzeiro e virou a chave para o desafio na Libertadores, mas sem Felipe Anderson e Ramón Sosa, que tiveram lesões constatadas e preocupam.

O atacante paraguaio, substituído ainda no primeiro tempo contra o Cruzeiro após uma entorse no tornozelo esquerdo, teve constatada uma lesão ligamentar. Segundo informou o Palmeiras, não será necessário uma cirurgia para corrigir o problema.

Já o meia-atacante, que também deixou o campo com dores, teve constatada uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda. Durante a reapresentação, ele seguiu tratamento nas instalações da Academia de Futebol.

Felipe Anderson teve confirmada lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda. Ramón Sosa, por sua vez, sofreu lesão ligamentar não cirúrgica após entorse no tornozelo esquerdo. Boa recuperação, minha dupla! 💚 pic.twitter.com/x25jdEROfa — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 17, 2026



Como foi a reapresentação?

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos e o atacante Paulinho seguiram cronograma de atividades regenerativas na academia e no centro de recovery e neurociência do CT.

Enquanto isso, os demais atletas realizaram diferentes trabalhos técnicos em campo reduzido e uma prática de infiltrações no último terço com finalizações.

Situação do Palmeiras

Na Libertadores, o Palmeiras o Grupo F, com oito pontos, e tem um ponto de vantagem sobre o Cerro Porteño. Caso vença, o Verdão garante a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecipação.

Já no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Abel Ferreira também aparece no primeiro lugar, com 35 pontos - cinco a mais que o vice-líder Flamengo. Na próximo rodada, as equipes protagonizarão um confronto direto na luta pela ponta da tabela.