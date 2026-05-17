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Palmeiras: Sosa sofre lesão ligamentar, e Felipe Anderson tem problema muscular

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 15:32

O Palmeiras tem novas baixas no elenco para os próximos compromissos. Neste domingo, o Verdão se reapresentou após empate com o Cruzeiro e virou a chave para o desafio na Libertadores, mas sem Felipe Anderson e Ramón Sosa, que tiveram lesões constatadas e preocupam.

O atacante paraguaio, substituído ainda no primeiro tempo contra o Cruzeiro após uma entorse no tornozelo esquerdo, teve constatada uma lesão ligamentar. Segundo informou o Palmeiras, não será necessário uma cirurgia para corrigir o problema.

Já o meia-atacante, que também deixou o campo com dores, teve constatada uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda. Durante a reapresentação, ele seguiu tratamento nas instalações da Academia de Futebol.


Como foi a reapresentação?

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos e o atacante Paulinho seguiram cronograma de atividades regenerativas na academia e no centro de recovery e neurociência do CT.

Enquanto isso, os demais atletas realizaram diferentes trabalhos técnicos em campo reduzido e uma prática de infiltrações no último terço com finalizações.

Situação do Palmeiras

Na Libertadores, o Palmeiras o Grupo F, com oito pontos, e tem um ponto de vantagem sobre o Cerro Porteño. Caso vença, o Verdão garante a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecipação.

Já no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Abel Ferreira também aparece no primeiro lugar, com 35 pontos - cinco a mais que o vice-líder Flamengo. Na próximo rodada, as equipes protagonizarão um confronto direto na luta pela ponta da tabela.

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