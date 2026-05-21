Palmeiras sofre virada nos acréscimos e perde chance de assumir liderança do Paulistão F

O Palmeiras foi derrotado pela Ferroviária por 2 a 1 nesta quinta-feira pela terceira rodada do Campeonato Paulista F. O confronto aconteceu na Fonte Luminosa, em Araraquara. Ana Guimarães marcou o gol do Verdão, enquanto Maressa e Monique fizeram para as mandantes.
Situação da tabela
Com a vitória, a Ferroviária mantém a ponta da tabela do Paulistão e chega a nove pontos. Por outro lado, o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato e continua na segunda colocação, com quatro pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ FERROVIÁRIA 2 x 1 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Paulista F (3ª rodada)
🏟️ Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Benítez (Palmeiras), Katiuscia (Ferroviária) e Monique Rafaela (Ferroviária)
🟥 Cartão vermelho: Benítez (Palmeiras)
Gols
⚽ Ana Guimarães, aos 29' do 1ºT (Palmeiras)
⚽ Maressa, aos 42' do 2ºT (Ferroviária)
⚽ Monique Rafaela, aos 46' do 2ºT (Ferroviária)
Como foi o jogo?
Depois da zaga da Ferroviária afastar a bola na área, Duda Santos resvalou na bola, deixando Bia Zaneratto com a sobra. A atacante ajeitou para Ana Guimarães, que acertou belo chute para abrir o placar para o Verdão aos 29 minutos do primeiro tempo.
A meia Benítez recebeu o segundo amarelo após entrada em Mariana Santos em contra-ataque da Ferroviária, e deixou o Palmeiras com um a menos a partir dos seis minutos do segundo tempo.
A Ferroviária buscou o empate aos 42 minutos da segunda etapa. Após chute de Camila, a goleira Tainá deu rebote, e Maressa aproveitou. A meia chutou forte para empatar a partida. Já nos acréscimos, aos 46, as mandantes viraram o jogo. Monique Rafaela fez bela jogada pela entrada da área, passando pelas zagueiras palmeirenses, e chutou rasteiro no gol para decretar a vitória da Ferroviária.
Próximos jogos
Ferroviária 🔴⚪
Jogo: Atlético-MG x Ferroviária
Competição: Brasileirão feminino (12ª rodada)
Data e horário: 24 de maio 2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Arena do Jacaré, em Sele Lagoas (MG)
Palmeiras 🟢⚪
Jogo: Red Bull Bragantino x Palmeiras
Competição: Brasileirão feminino (12ª rodada)
Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo), às 15h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
