Palmeiras só empata com Vasco no jogo de ida da semifinal do Brasileiro sub-20

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Vasco na tarde desta quinta-feira, no Pacaembu, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro sub-20.

Apesar de criar mais chances durante todo o jogo, o Verdão saiu atrás do placar. Aos oito minutos do segundo tempo, Gabriel Pec aproveitou o cruzamento de Vinícius e mandou, de cabeça, no canto inferior esquerdo de Magrão. Porém, após três minutos, Alan, uma das jóias da base palmeirense, igualou o marcador depois de jogada de Anibal.

O duelo de volta está marcado para domingo (17), ainda sem local e horário definidos. Como não há vantagem de gol fora, um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer se classifica para a decisão e aguarda o outro duelo São Paulo-Rio de Janeiro, entre Corinthians e Flamengo.