Palmeiras se reapresenta para testes com Vitinho e sem Felipe Melo

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, após 11 dias de folga pela pausa de seus jogos durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Com um elenco de apenas 26 atletas, o Verdão teve a presença do garoto Vitinho nesta tarde, mas Felipe Melo foi baixa. Negociados, Keno e Tchê Tchê também foram ausências, mas o volante participou por vídeo.

Tratado como uma das principais revelações recentes do Verdão, Vitinho foi cedido por empréstimo de um ano ao time B do Barcelona em julho de 2017, com opção de compra pelos catalães por 15 milhões de euros (na época R$ 55 milhões, hoje R$ 66,2 milhões). O Verdão é dono de 80% de seus direitos econômicos e tem contrato com ele até 2021.

O Barça B, porém, rebaixado à terceira divisão da Espanha nesta temporada, não quis adquirir o atleta, que disputou 25 jogos (16 como titular) e marcou um gol. Agora, o Palestra ainda não definiu se ele será integrado definitivamente ao elenco profissional da equipe, nem se seguirá com a delegação para a viagem à América Central.

Já Felipe Melo passou seu período livre em viagem com a família em Miami, nos Estados Unidos. Ontem, o volante tentou embarcar para retornar ao Brasil, mas teve problemas com seu voo e não conseguiu chegar.

Outras ausências foram os negociados Keno e Tchê Tchê. O último, porém, participou da representação por meio de vídeo. Da Ucrânia, o volante conversou com Thiago Santos e Deyverson no intervalo dos testes.

Na tarde desta segunda-feira, os atletas palmeirenses não foram para o gramado e fizeram apenas testes cardiológicos e físicos. A programação deve ser parecida amanhã, quando o Verdão irá trabalhar em dois períodos – nas atividades mais cedo, com presença da imprensa.

O time ainda treina na quarta no Brasil e no dia seguinte segue viagem para torneio amistoso na América Central. Os palmeirenses terão dois amistosos no Panamá, contra Deportivo Árabe Unido (dia 30 de junho) e contra Independiente Medellin (dia 4 de julho), e um na Costa Rica, contra Liga Alajuelense (dia 8 de julho).