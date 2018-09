Palmeiras se reapresenta em São Paulo e Felipão esboça time titular

Depois de quase 12 horas de viagem desde Chapecó até São Paulo, o Palmeiras enfim chegou à capital paulista na madrugada desta terça-feira e se reapresentou na Academia de Futebol. A imprensa pôde acompanhar o aquecimento do grupo e parte do treinamento, no qual Felipão esboçou o time que deve ir a campo nesta quarta-feira encarar o Atlético-PR.

A grande novidade foi na lateral direita. Marcos Rocha se recuperou de dores no joelho, que o tiraram dos dois últimos jogos, e deve começar como titular no lugar de Mayke. Além dele, Weverton, que sentiu dores musculares após o confronto com a Chapecoense no último domingo não foi a campo.

Por outro lado, Jailson, que nem sequer viajou com o grupo por dores no ombro, treinou normalmente nesta terça-feira, ao lado de Fernando Prass e Matheus Teixeira.

Assim, o 11 titular do Verdão deverá ser o considerado time principal, que atuou pela última vez na semana passada diante do Cerro Porteño e está descansado, após ter sido poupado no fim de semana.

O time esboçado pelo comandante foi: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Felipe Melo e Moisés; Willian, Dudu e Borja.

Como Felipão já confirmou que irá utilizar um time alternativo no clássico com o Corinthians neste domingo, a ideia de Felipão seria dar ritmo à equipe principal, que enfrentará o Cruzeiro na próxima semana, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A bola rola para Palmeiras e Atlético-PR nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com