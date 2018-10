Palmeiras se reapresenta em busca de solução para quatro desfalques

Algoz do São Paulo no último sábado, o Palmeiras inicia a preparação para enfrentar o Grêmio na tarde desta terça-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari tem quatro desfalques certos para o confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral esquerdo Victor Luis e o volante Felipe Melo, advertidos no clássico contra o São Paulo, precisam cumprir suspensão automática. Já o zagueiro Gustavo Gomez e o centroavante Miguel Borja foram convocados por Paraguai e Colômbia, respectivamente.

O principal problema para o confronto com o Grêmio reside na lateral esquerda, já que Diogo Barbosa, com entorse no tornozelo direito, ainda é dúvida. O jovem Luan Cândido, que ficou no banco contra o São Paulo, é outra alternativa do técnico palmeirense.

Para o lugar de Felipe Melo, Thiago Santos é o substituto natural. No miolo da zaga, Felipão pode escalar os titulares Edu Dracena e Antônio Carlos, além de Luan. Como centroavante, Deyverson, em alta no Campeonato Brasileiro, deve ser mantido no time.

Após folgar domingo e segunda-feira, o elenco palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol na tarde desta terça. Não haverá entrevista coletiva e, como de praxe sob o comando de Felipão, os jornalistas poderão acompanhar apenas parte do aquecimento dos jogadores.

O confronto entre Palmeiras e Grêmio está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio do Pacaembu, uma vez que o Allianz Parque receberá um evento musical. O time alviverde (56 pontos) lidera o Campeonato Brasileiro e a equipe gaúcha (51 pontos) figura no quinto posto.