Palmeiras se reapresenta e Diogo Barbosa inicia transição física

O Palmeiras está próximo de garantir um reforço dentro de seu próprio elenco. Nesta terça-feira, o lateral Diogo Barbosa iniciou o processo de transição física após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo.

“Estou feliz e ansioso para voltar a ficar à disposição. Tive uma lesão um pouco complicada no tornozelo, mas ainda bem que já está melhor. Estou conseguindo começar meu processo de transição, e agora é me condicionar novamente, ficar 10 ara o mais rápido possível ficar à disposição do professor Roger”, disse o camisa 6.

Um dos seis reforços contratados pelo Verdão para 2018, Diogo Barbosa se lesionou logo no primeiro jogo-treino da equipe na temporada, contra o Atibaia, no dia 12 de janeiro, na Academia de Futebol.

“O Diogo está em um trabalho de transição física. Ele começou a fazer atividades coordenativas e de técnicas de corrida. Tudo isso associado aos trabalhos de fortalecimento e condicionamento físico que ele vinha fazendo anteriormente. O Digo vem evoluindo bem e temos uma boa perspectiva para os próximos dias”, afirmou o preparador físico Thiago Maldonado.

As atividades desta terça-feira, dia de reapresentação dos atletas após vencer o Santos no domingo e folgar na segunda, foram fechadas para a imprensa. Segundo a assessoria do clube, Diogo Barbosa trabalhou ao lado de Moisés e Edu Dracena.

O zagueiro iniciou os treinos com os companheiros na última semana, após concluir sua pré-temporada exclusiva, que foi estendida pelo clube. Já Moisés ficou de fora até mesmo dos relacionados para o duelo contra o Santos e segue com um cronograma especial de atividades.

O Palmeiras é o dono da melhor campanha do Paulistão, com 100% de aproveitamento. O time de Roger Machado lidera o Grupo C, com 15 pontos, e volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Mirassol, às 19h (de Brasília), no interior.