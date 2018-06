Palmeiras se reapresenta com clima leve após o Choque-Rei

O Palmeiras se reapresentou para os treinos nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, com um clima leve. Apesar do frio na capital paulista, os jogadores entraram em campo animados, brincando e até Roger Machado levou petelecos quando errou uma jogada na altinha de aquecimento dos atletas.

Apenas com reservas, já que os titulares fizeram um treino regenerativo na parte interna do CT palestrino, Roger Machado dividiu os trabalhos em duas atividades técnicas. A primeira teve o enfrentamento de duas duplas.

Um pedacinho do treino dos reservas na Academia de Futebol. Duas duplas se enfrentam para fazer o gol. Quem está sem colete, precisa roubar a bola e balançar as redes.

No vídeo, Hyoran e Thiago Martins anotam o tento contra Thiago Santos e Victor Luis #GazetaVerdao pic.twitter.com/zMNyTJZxYF — Bruno Calió (@b_calio) 4 de junho de 2018

Já a segunda parte foi um confronto de sete contra sete, com um jogador coringa. O duelo tinha como objetivo aprimorar a pressão na saída de bola de um lado, enquanto o outro trabalhava a transição ofensiva.

A notícia negativa do treino ficou por conta de Diogo Barbosa e Keno. Os dois atletas tiveram lesões no músculo posterior da coxa direita e só deverão voltar após a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

O Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira, às 15h30, antes, Moisés concederá entrevista coletiva. O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em confronto com o Grêmio, no Sul, válido pela décima rodada do Brasileirão.

