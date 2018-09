Palmeiras se reapresenta com café da manhã reforçado para jogo às 11h

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira após um dia de folga depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro. De novo pensando na Raposa, mas agora pelo Campeonato Brasileiro, os atletas adotaram uma rotina diferente para se ambientar ao jogo deste domingo, que acontecerá às 11h (de Brasília), no Pacaembu.

Os jogadores chegaram à Academia de Futebol antes das 9h para um café da manhã diferente. Com todo o cardápio montado pela nutricionista Alessandra Alves, o elenco se alimentou de batatas, macarrão e frango.

A rotina será repetida neste sábado, véspera da partida. Nesta manhã, os jornalistas puderam acompanhar o trabalho de aquecimento dos atletas, mas amanhã a imprensa não terá acesso à Academia de Futebol.

A maior novidade no treino foi a presença dos garotos Gabriel Furtado e Papagaio. A dupla esteve com a delegação que encarou o Cruzeiro no Mineirão, mas deixou a concentração para atuar pela equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria.

Com 50 pontos, um a menos do que o São Paulo, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão. Em caso de vitória sobre o Cruzeiro, a liderança está garantida ao menos até a partida do Tricolor, que entra em campo apenas às 16h, contra o Botafogo, no Engenhão.