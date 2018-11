Palmeiras se reapresenta apenas com Borja e reservas no campo

Um dia após golear o América-MG por 4 a 0 se aproximar ainda mais do título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira. Dentre os titulares, apenas Borja e Weverton apareceram no gramado, acompanhados dos reservas da partida da noite anterior.

Enquanto o arqueiro participou normalmente das atividades restritas aos goleiros, o centroavante fez parte do grupo de jogadores que apareceu no gramado e realizou pequenas rodas de bobinho durante os quinze minutos em que a imprensa teve acesso ao treinamento.

Titular na partida diante do Coelho, Borja acabou tendo uma atuação muito abaixo dos demais companheiros, inclusive perdendo um gol dentro da pequena área após belo passe de Dudu, e acabou sendo substituído por Deyverson ainda no intervalo.

O camisa 16, aliás, se juntou aos titulares da partida da última quarta e ficou na parte interna da Academia de Futebol nesta quinta, realizando a regeneração física na academia.

Com 74 pontos conquistados, o Palmeiras precisa de mais dois para garantir o título do Brasileirão matematicamente. Dessa forma, uma vitória diante do Vasco no próximo domingo, em São Januário, dá o título ao Verdão. A preparação para esse duelo segue na próxima sexta, com mais uma atividade na Academia de Futebol.

*Especial para a Gazeta Esportiva

