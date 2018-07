Palmeiras se aproxima de acerto com zagueiro paraguaio

O Palmeiras está perto de acertar com um novo zagueiro sul-americano para seu elenco. Após contratar o argentino Nicolás Freire, o Verdão deve acertar por empréstimo com o paraguaio Gustavo Gómez.

Informações da Rádio Uno, do Paraguai, apontam um acordo por empréstimo de uma temporada com opção de compra no valor de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões) junto ao Milan, que detém os direitos econômicos do atleta.

Nas últimas semanas, o Flamengo esteve perto de um acerto pelo defensor, mas os valores afastaram o acordo. Gómez também esteve perto do Boca Juniors, chegou a realizar exames médicos, mas não aceitou receber os salários em pesos, o que travou o negócio. Além disso, ainda no início da temporada, ele também foi oferecido ao próprio Palmeiras e ao Corinthians.

Revelado pelo Libertad, em 2012, o zagueiro teve passagem de destaque pelo Lanús antes de se transferir para o Milan, por 8.5 milhões de euros, em agosto de 2016. Em sua primeira temporada, Gómez fez 19 partidas, mas no ano seguinte, perdeu espaço e entrou em campo apenas uma vez.

Mesmo sem entrar em campo pelo clube, Gustavo Gómez foi convocado para os dois amistosos da seleção paraguaia em 2018, contra Estados Unidos e Japão, quando fez dupla de zaga com Balbuena. No total, são 29 convocações e dois gols pela equipe nacional.