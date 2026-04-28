Palmeiras empata com Santos, e Corinthians é líder isolado do Brasileiro feminino

Na noite desta segunda-feira, Palmeiras e Santos ficaram no empate por 0 a 0, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Palmeiras vai a 17 pontos e volta a passar o São Paulo, que ocupou a segunda posição após empatar com o América-MG, também nesta segunda. Com a mesma pontuação, tanto as Alviverdes quanto as Tricolores terminaram a rodada com dois pontos a menos que o líder Corinthians, que bateu a Ferroviária na sexta-feira. Já o Santos foi a 11 e ocupa a 10ª colocação.
🟢⚪PALMEIRAS 0 X 0 SANTOS⚫⚪
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 8
🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Como foi o jogo
Aos 36 minutos de jogo, Poliana recebeu cartão vermelho direto por puxar o cabelo de Evelin e deixou o Palmeiras com uma a menos.
Mesmo em desvantagem numérica, as donas da casa tiveram as melhores oportunidades para vencer a partida no segundo tempo. Aos 26, Pati Maldaner subiu com liberdade e cabeceou na trave e Bia Zaneratto bateu para a defesa de Tati Amaro aos 34. Nos acréscimos, aos 48, Tainá Maranhão também teve a chance de marcar o gol da vitória, mas acertou a trave.
Próximos jogos
🟢⚪Palmeiras⚪🟢
⚔️ Jogo: Bahia x Palmeiras
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 9
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
⚫⚪Santos⚪⚫
⚔️ Jogo: Santos x Inter
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 9
📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, Santos (SP)