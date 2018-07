Palmeiras reverte placar, goleia o Corinthians e é campeão sub-16 no futsal

“Tem que jogar com a alma e o coração”. O cântico palmeirense se encaixa perfeitamente ao time Sub-16 de futsal do Verdão, campeão de forma histórica diante do Corinthians após golear por 6 a 1 e reverter a vantagem de três gols construída pelo rival na partida de ida. O duelo decisivo foi disputado neste domingo, no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo.

Este foi o segundo título metropolitano consecutivo da categoria, que venceu em 2017 de forma invicta. Os gols da vitória palestrina foram marcados por Bruno Menezes (2), Matheus Pereira, Marcos Calazans, Rafael Pilat e Gabriel Miranda. O Sub-16 terminou a competição com números expressivos: dez vitórias, dois empates e apenas três derrotas em 15 jogos, além de 64 gols marcados e 17 sofridos.

“Queria parabenizar os meninos pela dedicação. Cumpriram o regulamento, reverteram uma vantagem de três gols deles. Foi o título mais difícil que conquistei pelo Palmeiras por todas as circunstâncias, e foi marcante também porque os garotos entenderam a grandeza desse clube. A vontade deles foi algo incrível e isso mudou o astral do time na reta final”, celebrou Valdir de Freitas, campeão mais uma vez à frente da categoria.

O confronto entre alviverdes e alvinegros tem sido constante nas finais do torneio disputado no primeiro semestre das temporadas. Desde 2015, são sete decisões de Campeonato Metropolitano, com quatro títulos para o Palmeiras: Sub-14 (2015), Sub-17 (2015), Sub-10 (2016) e Sub-16 (2018).

Nos últimos quatro anos, o Palmeiras chegou às finais dos campeonatos Metropolitano e Estadual em diversas categorias e se mantém como melhor futsal de base de São Paulo: ao todo, são 36 pódios e 20 taças de campeão no período.