Palmeiras revê Grêmio após queda nas quartas da Libertadores

Palmeiras e Grêmio duelam pela quarta vez na temporada durante a tarde deste domingo. Pelo Campeonato Brasileiro, o time alviverde reencontra o adversário gaúcho quase três meses após cair nas quartas de final da Copa Libertadores em jogo que contribuiu com a saída do técnico Luiz Felipe Scolari.

Na primeira partida pelas quartas, disputada em Porto Alegre, o Palmeiras contou com gol de Gustavo Scarpa para ganhar por 1 a 0. Precisando apenas do empate para avançar, o time alviverde ainda saiu na frente com Luiz Adriano no Pacaembu, mas rapidamente tomou a virada de Everton Cebolinha e Alisson.

Após a queda na Copa Libertadores, torneio visto como prioridade, os jogadores nem sequer passaram pela zona mista do Pacaembu. Na entrevista protocolar da Conmebol, Luiz Adriano, abatido, foi sucinto e Felipão falou em brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, único torneio em que o Palmeiras seguia vivo.

Na partida seguinte, porém, o time alviverde acabou atropelado pelo Flamengo no Estádio do Maracanã e perdeu por 3 a 0. A péssima apresentação no Rio de Janeiro, somada ao revés pela Copa Libertadores, selaram a dispensa do técnico Luiz Felipe Scolari.

Encarregado de suceder Felipão, Mano Menezes acumula um retrospecto de 11 vitórias, cinco empates e uma derrota pelo Palmeiras. O aproveitamento, no entanto, não vem sendo suficiente para brigar com o embalado Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro.

A partida entre Palmeiras e Grêmio, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 16 horas (de Brasília) de domingo. Treze pontos atrás do Flamengo com cinco jogos para o final, o time alviverde precisa vencer para evitar o título antecipado do adversário rubro-negro.