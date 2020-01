Palmeiras retoma treinamentos após primeira partida da temporada

Um dia após o empate em 0 a 0 e vitória nos pênaltis diante do Atlético Nacional, da Colômbia, pela estreia na Copa Flórida, o Palmeiras realizou apenas treinos regenerativos na parte interna do do Hotel Waldorf Astoria, onde está hospedado, nesta quinta-feira.

O elenco foi divido em três- titulares, reservas e os que não jogaram, e os grupos fizeram três atividades diferentes, de força, ergometria e core.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Nesta sexta-feira, o Verdão voltará aos treinamentos em dois períodos, comandados por Vanderlei Luxemburgo e abertos para imprensa. Ao fim do treino, o meia-atacante Lucas Lima participará de uma entrevista coletiva.

A próxima partida do Palmeiras nos Estados Unidos será no próximo sábado, diante do Ney York City, às 16h.