Palmeiras retoma parâmetros de guia de identidade em bandeira

A Sociedade Esportiva Palmeiras mudou sua bandeira durante a temporada de 2017. Além de incluir a estrela vermelha alusiva ao título da Copa Rio 1951, o clube fundado em 1914 retomou os parâmetros estabelecidos para a peça por seu guia de identidade visual.

A medida de incluir uma estrela vermelha acima do símbolo, prevista há anos no estatuto do clube, acabou colocada em prática apenas no último mês de maio. O presidente Maurício Galiotte considera a Copa Rio 1951 o maior título da história do Palmeiras e foi um dos entusiastas da alteração.

Na versão anterior da bandeira, o escudo ficava dentro da faixa branca diagonal, algo alterado na peça atual. Neste aspecto, o novo pavilhão respeita os parâmetros estabelecidos pelo guia de identidade visual e o entendimento de estudiosos da história do clube.

A bandeira oficial é exibida pelo Palmeiras em todos os jogos no Estádio Palestra Itália, pendurada ao lado dos pavilhões do Brasil e da WTorre, administradora da arena. Nas recentes finais estaduais das categorias sub-11 e sub-15, o clube distribuiu bandeiras entre os torcedores.

Em uma temporada decepcionante, a bandeira do Palmeiras não tremulou com o time profissional campeão no Palestra Itália em 2017. Em 2018, dirigidos pelo técnico Roger Machado, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro Emerson Santos e o meia Lucas Lima tentarão alcançar o feito.

De férias, o elenco palmeirense se apresenta a Roger Machado na Academia de Futebol no próximo dia 3 de janeiro. Pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2018, a equipe alviverde recebe o Santo André, a princípio no dia 17 de janeiro.