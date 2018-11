Palmeiras repete 2017 e disputa cinco finais estaduais na base

Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras disputará as finais do Campeonato Paulista em todas as cinco categorias da base. Neste domingo, os times sub-11 e sub-13 venceram seus jogos pelas semifinais e garantiram presença nas respectivas decisões, algo que as equipes sub-20, sub-17 e sub-15 já haviam feito.

Todas as categorias têm a melhor campanha do Estadual e decidem em casa. Em busca dos títulos, o Palmeiras terá cinco clássicos pela frente: o sub-20 enfrenta o Corinthians, enquanto sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11 encaram o São Paulo. As datas, locais e horários serão confirmados pela FPF no início da semana.

“É o segundo ano consecutivo com todas as categorias na final e isso é fruto de investimento, metodologia, planejamento e reestruturação das categorias de base do Palmeiras. Esse trabalho é extremamente importante, e o clube vai continuar investindo para que isso ocorra por muitos anos”, afirmou o presidente Maurício Galiotte.

Os times sub-15 (27 vitórias e três empates) e sub-13 (17 vitórias e três empates) alcançaram as respectivas decisões estaduais de maneira invicta. O sub-20 e o sub-17 têm campanhas iguais de 25 vitórias, quatro empates e duas derrotas, enquanto o sub-11 acumula 13 vitórias, seis empates e uma derrota.

“Neste ano, também estamos nas cinco finais e, desta vez, com a vantagem de decidir todas em casa. Esperamos terminar bem e conquistar títulos, mas já é um indício de que o Palmeiras terá ainda muito a colher nos próximos anos”, disse João Paulo Sampaio, coordenador geral das categorias de base do clube.

Neste domingo, na Academia de Futebol II, o time sub-11 avançou ao ganhar do Corinthians por 3 a 0 e o sub-13 goleou o Noroeste por 6 a 1. Em 2018, o Palmeiras tem o ano mais vitorioso de sua base – o clube já ganhou 18 troféus, com destaque para os inéditos Brasileiro sub-20 e Mundial sub-17.