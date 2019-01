Palmeiras reencontra time que sofreu com Caxumba pela Copinha

Palmeiras e Galvez se reencontram na noite deste domingo, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo, que já aconteceu na fase de grupos do torneio, ocorre agora pela 3ª fase da competição, às 19h35 (de Brasília), em Capivari.

O Verdão vem fazendo uma boa campanha até aqui: foram quatro jogos disputados, com três vitórias e uma única derrota. Vale lembrar que o time comandado por Wesley Carvalho se classificou na fase de grupos em primeiro lugar, sendo – portanto – como dono da melhor campanha.

Vale lembrar que algumas peças importantes deste grupo palestrino estão servindo a Seleção Brasileira no Sul-Americano de base, como o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Luan Cândido, os meio-campistas Gabriel Menino, Gabriel Furtado e o atacante Papagaio, além do atacante Anibal, convocado pela Seleção Paraguaia. Há ainda o meia Alanzinho, que também estava convocado pelo escrete nacional, mas se lesionou recentemente.

O Palmeiras aposta na experiência de seu elenco para conquistar o inédito torneio, pois, dos 25 jogadores relacionados para a Copinha de 2019, cinco disputaram a competição pelo clube em 2018: Matheus Teixeira, Iago, Matheus Neris, Léo Passos e Wesley. Além disso, também disputaram por outros clubes: Gomes (ABC), Mateus Barbosa (Figueirense), Helder (Ituano), Hélio (Remo), Thiago Alves (G. Novorizontino) e Marcos Antônio (Botafogo-SP).

Do outro lado, o fato de o Galvez, equipe do Acre, estar na 3ª fase da Copinha já é um feito digno de filme. A equipe chegou em Capivari desfalcada de seis atletas com caxumba e contando com apenas dois membros em sua comissão técnica pelo mesmo motivo.

Mesmo com os problemas, os acreanos se classificaram com segundo do grupo 13, empato em número de pontos com o próprio Palmeiras. Foram vitórias sobre Capivariano por 2 a 1 e XV de Piracicaba por 2 a 0. Na sequência, a equipe despachou a Deportiva Ferroviária pelo placar mínimo.