Palmeiras reduz preços dos ingressos para jogo da Libertadores contra Sporting Cristal

O Palmeiras anunciou uma redução nos valores dos ingressos para a sua estreia como mandante na Copa Libertadores da América, contra o Sporting Cristal-PER. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos, ocorrerá na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Valores equiparados ao Campeonato Brasileiro

Com o objetivo de fortalecer o apoio da torcida, o clube equiparou os preços praticados nos jogos do Campeonato Brasileiro deste ano. Essa decisão representa uma redução considerável em relação aos valores cobrados no primeiro confronto do Alviverde como mandante na Libertadores de 2025.

A venda das entradas começa nesta quinta-feira, às 12h, exclusivamente para sócios-torcedores Avanti através do site www.ingressospalmeiras.com.br. Os sócios contam com descontos de acordo com seus planos, que devem ser ativados no processo de compra.

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Abertura para o público geral e prazos

Os sócios Avanti terão exclusividade na compra online até sábado, às 10h. Após este período, a comercialização será aberta ao público em geral. A venda para associados e donos de cadeiras cativas ocorre de quinta, às 12h, até quarta-feira, às 18h, também pelo site. A venda física no setor de cobrança do clube social foi desativada.

Preços dos ingressos para o público geral

Geral Norte: R$ 75,00 (inteira) e R$ 37,50 (meia-entrada)

R$ 75,00 (inteira) e R$ 37,50 (meia-entrada) Gol Norte: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada)

R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada) Gol Sul: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia-entrada)

R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia-entrada) Central Leste: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada)

R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) Central Oeste: R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia-entrada)

R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia-entrada) Superior Norte: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada)

R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada) Superior Sul: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada)

R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada) Superior Leste: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada)

R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada) Superior Oeste: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada)

Ponto fora de casa na nossa estreia pela Conmebol Libertadores. #JUNxPAL #FimDeJogoSEP pic.twitter.com/TzreMer0XB — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2026

Detalhes sobre o setor Geral Norte

O setor Geral Norte, localizado abaixo do Gol Norte, oferece ingressos com valores mais acessíveis e os torcedores assistirão aos jogos em pé. Este novo espaço tem capacidade para cerca de 750 pessoas e o acesso será pelo Portão B, na Avenida Francisco Matarazzo.

Informações importantes para o torcedor

O clube reforça que, por segurança, um torcedor não poderá ter mais de um ingresso atribuído para a mesma partida. Cancelamentos só serão aceitos até 24 horas antes do jogo. A comprovação de meia-entrada é feita virtualmente antes da aquisição. Crianças de até 2 anos incompletos têm gratuidade, mediante apresentação de documentos do responsável e da criança na catraca, com direito a ocupar o assento do responsável.

Sistema de reconhecimento facial e outras informações

O reconhecimento facial estará ativo nos setores Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Geral Norte, Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B), Central Leste (Portão C) e Visitante (Portão D). A Sociedade Esportiva Palmeiras veta manifestações discriminatórias, políticas ou que incitem violência. O Setor Visitante conta com rede de proteção, conforme determinações de órgãos públicos.

Consumo no Allianz Parque

As compras de alimentos e bebidas no Allianz Parque serão realizadas unicamente por meio de cartão pré-pago, com taxa de ativação de R$ 7,00. O cartão pode ser obtido e recarregado nos caixas do estádio. A devolução da taxa de ativação pode ser feita por um reembolso ou uma água mineral, enquanto o saldo pode ser solicitado online. Para mais detalhes, o contato é [email protected].