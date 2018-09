Palmeiras reclama de arbitragem de Wagner Reway na CBF

A derrota do Palmeiras para o Cruzeiro na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil promete seguir sendo assunto no clube nos próximos dias. Inconformado com a arbitragem de Wagner Reway no duelo, o Verdão enviará à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) um relatório com todos os erros que julga ter acontecido no confronto.

O procedimento é padrão entre os clubes brasileiros. No ofício enviado à entidade máxima do futebol nacional, o clube compila imagens e análises dos lances que entende ter sido prejudicado. O principal deles neste caso, influenciou diretamente no resultado final e nas probabilidades de classificação do Maior Campeão do Brasil.

No minuto final dos sete acrescidos por Wagner Reway, Edu Dracena disputou lance pelo alto com o goleiro Fabio e a bola sobrou para Antônio Carlos, que dominou e mandou para as redes. Antes da conclusão do defensor, porém, o árbitro parou a jogada anotando falta de Dracena no goleiro celeste. Por conta da infração marcada, o VAR não pôde interferir na jogada.

O Palmeiras é um dos clubes que defendeu a implementação do VAR, inclusive, no Campeonato Brasileiro. No entender do clube, houve um erro de procedimento de Wagner Reway, que deveria ter deixado o lance seguir para, somente depois, tirar suas conclusões do lance com o auxílio do VAR.

“O Sérgio Corrêa (chefe da arbitragem) esteve no vestiário. Falou para mim: ‘Alexandre, avisa os seus jogadores que lance capital é para seguir até o fim e depois vamos ver o que aconteceu. Não é para parar’. ‘Não parem, sigam até o fim e vamos ver o que aconteceu’. Aí o árbitro parou o lance de maneira precipitada, contrariando a própria recomendação”, afirmou Alexandre Mattos na zona mista após o jogo.

Depois da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Verdão precisa ganhar por um gol de diferença para levar a decisão da semifinal aos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. A partida de volta será no dia 26 de setembro, no Mineirão.