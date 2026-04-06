Paulinho treina parcialmente em reapresentação, e Palmeiras tem dúvida para estreia na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, que aconteceu no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. No CT do Vitória, em Salvador (BA), o elenco alviverde iniciou a preparação para a estreia na Libertadores, marcada para esta quarta-feira.

A delegação palmeirense embarca nesta tarde para Cartagena. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Junior Barranquilla (COL), a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Olímpico Jaime Morón León.

O atacante Paulinho, que está avançando em seu processo de recondicionamento físico, participou de parte do trabalho com o grupo. O camisa 10, porém, deve seguir fora do compromisso pela Libertadores.

Vitor Roque, que ainda trata de dores no tornozelo esquerdo, seguiu cronograma individual e fez trabalhos em separado no gramado. O camisa 9 é dúvida para o confronto.

Abel Ferreira ainda comandará mais um treino nesta terça-feira, na Colômbia, para definir o time.

Como foi o treino?

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram cronograma regenerativo no hotel com atividades de CORE, fisioterapia, massagem e recuperação na piscina. Enquanto isso, os demais realizaram trabalhos técnicos de passes e marcação com objetivos determinados pela comissão, além de jogos de seis contra seis em campo reduzido.

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