Paulinho treina parcialmente em reapresentação, e Palmeiras tem dúvida para estreia na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, que aconteceu no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. No CT do Vitória, em Salvador (BA), o elenco alviverde iniciou a preparação para a estreia na Libertadores, marcada para esta quarta-feira.
A delegação palmeirense embarca nesta tarde para Cartagena. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Junior Barranquilla (COL), a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Olímpico Jaime Morón León.
O atacante Paulinho, que está avançando em seu processo de recondicionamento físico, participou de parte do trabalho com o grupo. O camisa 10, porém, deve seguir fora do compromisso pela Libertadores.
Vitor Roque, que ainda trata de dores no tornozelo esquerdo, seguiu cronograma individual e fez trabalhos em separado no gramado. O camisa 9 é dúvida para o confronto.
Abel Ferreira ainda comandará mais um treino nesta terça-feira, na Colômbia, para definir o time.
Como foi o treino?
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram cronograma regenerativo no hotel com atividades de CORE, fisioterapia, massagem e recuperação na piscina. Enquanto isso, os demais realizaram trabalhos técnicos de passes e marcação com objetivos determinados pela comissão, além de jogos de seis contra seis em campo reduzido.
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Próximo jogo do Palmeiras
- Jogo: Júnior Barranquilla-COL x Palmeiras
- Competição: Copa Libertadores (1ª rodada)
- Data e hora: 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León (COL)