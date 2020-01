Palmeiras realiza primeiros treinos na Flórida sob comando de Luxemburgo

Neste domingo, o Palmeiras realizou o seu primeiro treino nos Estados Unidos como preparação para os duelos válidos pela Copa Flórida. Em atividade aberta à imprensa, Luxemburgo deu as suas primeiras orientações ao elenco.

O trabalho aconteceu em dois períodos em um hotel em Orlando. Inicialmente, no período da manhã, os atletas palmeirenses realizaram atividades técnicas, com foco na manutenção da posse de bola e de marcação alta.

Mais tarde, após o almoço, o voltou para o complexo esportivo para atividades específicas de ataque contra defesa. O destaque ficou para a presença de Felipe Melo como zagueiro, ao lado de Gustavo Gómez.

Na parte ofensiva, Luxemburgo fez o seu elenco trabalhar as chegadas pelas laterais, com infiltração dos alas e pontas até a linha de fundo para a execução de cruzamentos.

O Palmeiras volta às atividades já na manhã desta segunda-feira para dar prosseguimento aos trabalhos de pré-temporada. A estreia do elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo será na quarta-feira, quando a equipe encara o Atlético Nacional. No sábado, o Verdão duela contra o New York City.