Palmeiras provoca Rogério Ceni com vídeo após vitória sobre o Bahia; confira

O Palmeiras aproveitou a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, no último domingo, para provocar Rogério Ceni nas redes sociais. O clube resgatou uma declaração antiga do treinador sobre o estilo de jogo alviverde e respondeu com um vídeo publicado após o confronto pelo Campeonato Brasileiro.

Na publicação, o Verdão relembrou uma fala de Ceni, feita na temporada passada, em que o técnico afirmou que a equipe de Abel Ferreira atuava basicamente com bolas longas. Como resposta, o Palmeiras divulgou o lance do primeiro gol da partida, marcado por Jhon Arias, destacando a troca de passes desde a defesa até a conclusão da jogada.

"Eles só fazem ligação direta" 🤔😃 pic.twitter.com/6m9JJCta1O — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 6, 2026

A provocação faz referência a um episódio de 2025, quando o técnico do Bahia comentou que um gramado em más condições acabava favorecendo o Palmeiras, justamente por conta das ligações diretas. Na ocasião, Ceni afirmou que o estilo alviverde seria menos prejudicado em campos irregulares, diferentemente de equipes que valorizam a saída de bola trabalhada.

"A cor do gramado realmente estava muito feia. Mas para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, eles só fazem ligação direta quase. A maioria do jogo deles é Weverton para Flaco ou Vitor Roque. Para a gente prejudica mais, a gente joga desde trás. Para quem joga mais no chão, é pior. Acho que atrapalhou muito mais pra gente do que para eles", disse Ceni, na ocasião.

Desta vez, o cenário foi inverso. Mesmo atuando fora de casa, o time paulista construiu o resultado e manteve a liderança do Brasileirão. O triunfo foi definido com um gol contra de Ramos Mingo, já na etapa final, em lance que ainda gerou reclamações do lado baiano sobre a arbitragem.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 25 pontos e abriu cinco de vantagem para o segundo colocado na tabela. Agora, a equipe de Abel Ferreira vira a chave para a Copa Libertadores, competição na qual estreia na próxima quarta-feira, fora de casa, diante do Junior Barranquilla.

Prróximo jogo do Palmeiras

Junior Barranquilla x Palmeiras (1ª rodada da fase de grupos da Libertadors)

(1ª rodada da fase de grupos da Libertadors) Data e horários : 08/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 08/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estadio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

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