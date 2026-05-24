Palmeiras mostra cicatrizes de Murilo e provoca Carrascal nas redes sociais: "Papo de MMA"

O Palmeiras publicou em suas redes sociais, na manhã deste domingo, o vídeo do lance que gerou a expulsão de Jorge Carrascal, do Flamengo, no duelo contra o Verdão neste sábado, pelo 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Junto ao vídeo que mostra a solada do colombiano e a marca no rosto do zagueiro Murilo, a conta oficial do clube utilizou a legenda "É papo de MMA".

A frase utilizada como provocação faz referência a uma 'trend' viralizada na internet que utiliza a frase "Ai Carrascal, isso é papo de undaiá", originalmente usada para exaltar lances do meia.

É papo de MMA 😱 pic.twitter.com/3XQlULHhB7 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 24, 2026

O que aconteceu?

Aos 20 minutos da partida deste sábado entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, Carrascal levantou o pé na altura da cabeça de Murilo e acabou acertando, com a sola da chuteira, o rosto do zagueiro palmeirense. Em campo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda aplicou o cartão vermelho direto e deixou o Rubro-Negro com um a menos até o fim do jogo, o que abriu caminho para a vitória de 3 a 0 do Alviverde, ampliando sua vantagem na liderança para sete pontos, com um jogo a mais.

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Amparado pelo VAR

A CBF divulgou neste domingo o áudio da análise do lance, na qual a equipe da arbitragem de vídeo, comandada por Caio Max Augusto Vieira, concorda com a decisão de campo e mantém o cartão vermelho ao jogador flamenguista por "colocar em risco a integridade do adversário".

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)