Palmeiras promove ação beneficente durante estadia no Panamá

O Palmeiras aproveitou a tarde desta segunda-feira para realizar uma ação beneficente no Panamá. A delegação da equipe paulista se encontrou com crianças e jovens de Colón, região carente do país, no Estádio Armando Dely Valdés.

Após cumprimentos, diálogos, autógrafos e fotografias, os jogadores palmeirenses distribuíram um kit do clube a quem estava ali. Mais cedo, todos haviam acompanhado a vitória da Seleção Brasileira sobre o México, por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Em intertemporada na América Central, o Palmeiras derrotou o Deportivo Árabe Unido por 2 a 0 no sábado. O time dirigido por Roger ainda enfrentará o colombiano Independiente Medellín na quarta-feira, também no Panamá, antes de enfrentar a Liga Alajuelense no domingo, na Costa Rica.